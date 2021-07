Simone Biles ha vinto tutto a Tokyo | proprio perché si è ritirata dalla gara

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ispiratatennista Naomi Osaka, la campionessa della ginnastica artistica diventerà a sua volta un modello per altre ragazze Essere la più grande di sempre vuol dire saper portare ilpotere con classe. El'ha fatto con una grazia spettacolare. L'atleta, già medaglia d'oro e campionessa dei record, ci ha fatto vedere come una grande dovrebbe comportarsi quando ha deciso di ritirarsi dalle finali femminili di …

Justin Bieber si è schierato dalla parte di. La ginnasta americana, tra le più attese di Tokyo 2020, ha rinunciato a due finali olimpiche per dare priorità alla sua salute mentale. Bieber ha scritto su Instagram un lungo messaggio ...... solo tra poche ore, proveranno dunque a tenere altro il tricolore, in una gara che pure non le vede come prime favorite per il podio (nonostante l'assenza di). Certo nella prova a ...Simone Biles ha ricevuto il sostegno di tantissimi sportivi di prima fascia, che hanno compreso e appoggiato la sua scelta di rinunciare alla finale a squadre e a quella all-around delle Olimpiadi di ..."Ho letto quello che dice Simone Biles, ho letto quello di cui si sta parlando in questi giorni, e sono tutte sensazioni che provo anch'io". Lo ha dichiarato ...