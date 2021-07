Simona Ventura senza freni infiamma Instagram | “Oggi faccio la p**ca…” – FOTO

Advertising

alessiasidec : Gif di Simona Ventura che dice scusa devo trovare le parole - GioiaStefani : @pinklady98 @Giullina_pa @TrashLove2 E c'era Simona Ventura. Raffaella andò da lei, seduta tra il pubblico, e le fe… - ArdizzoniFranca : @Simo_Ventura Sempre bellissima cara Simona?? - carpi_ale : RT @tvblogit: Simona Ventura: “Citofonare Rai2? Paola Perego amica autentica, faremo una cosa divertente” - Gadd71 : @Simo_Ventura Sei ancora la splendida donna che vidi dal vivo il giorno dell’insediamento del tuo papà al comando d… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Ci sarà anchealla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia . La celebre conduttrice, tra i volti storici del piccolo schermo, ha scelto di cimentarsi in una nuova esperienza ...Il cantante dall'inconfondibile timbro vocale apre venerdì 30 la seconda stagione di Terrazza Dolce Vita, il ciclo di salotti pomeridiani die Giovanni Terzi ospitati nella cornice del giardino del Grand Hotel di Rimini (30 luglio " 10 agosto, dalle ore 18.00) " Seguono, nel weekend, Bobby Solo (sabato 31) e la ballerina e ...Da 25 anni il sole a Verona non tramonta mai. Torna, venerdì 30 luglio, “Il Sole di Notte”, l’appuntamento che Okkio dedica agli occhiali da sole e la giornata in cui il fascino e la bellezza prendono ...Sarà il “negro bianco”, appellativo che Fausto Leali si è guadagnato per la sua caratteristica vocalità, ad aprire, venerdì 30 luglio (dalle 18), il primo dei 12 appuntamenti della Terrazza Dolce Vita ...