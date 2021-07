Sicilia e Sardegna in rosso ed il resto del Paese in giallo: lo rivela la mappatura dell’Ecdc (Di giovedì 29 luglio 2021) Rivedendo i criteri che stabiliscono ‘quando’ una regione deve passare di colore rispetto alla situazione contagi, tenendo in considerazione non più il numero dei nuovi positivi, ma le ospedalizzazioni (sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive), diciamo che ‘l’Italia è ancora ‘salva’. Tuttavia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che per conto della Ue ‘mappa’ la situazione dei vari paesi europei, basandosi sull’incidenza dei contagi Covid-positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati, ‘vede’ tutt’altre cose qui da noi. Sicilia e Sardegna rosse, mentre il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Rivedendo i criteri che stabiliscono ‘quando’ una regione deve passare di colore rispetto alla situazione contagi, tenendo in considerazione non più il numero dei nuovi positivi, ma le ospedalizzazioni (sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive), diciamo che ‘l’Italia è ancora ‘salva’. Tuttavia il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che per conto della Ue ‘mappa’ la situazione dei vari paesi europei, basandosi sull’incidenza dei contagi Covid-positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati, ‘vede’ tutt’altre cose qui da noi.rosse, mentre il ...

