«Sibyl» | il trailer del nuovo film con Adèle Exarchopoulos in anteprima

(Di giovedì 29 luglio 2021) Qualcuno lo ha definito un «Allen al femminile» e mai giudizio potrebbe essere più indovinato. Sibyl, il film di Justine Triet presentato in concorso al Festival di Cannes di due anni fa, arriva finalmente al cinema il 2 settembre proponendo al pubblico una commedia agrodolce che punta sull'equivoco, sulla complessità psicologica e sul microcosmo di paure ed emozioni che non ci stanchiamo mai di vedere sul grande schermo. Le protagoniste sono due donne: Virginie Efira, qui nei panni di Sibyl, una scrittrice che esercita come psicanalista e che decide di lasciare i suoi pazienti per tornare a dedicarsi alla scrittura, e Adèle Exarchopoulos, qui nei panni di Margot, una giovane attrice che cerca di fare ordine nella sua testa e nel suo cuore.