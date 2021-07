”Sibyl” | il film con Adèle Exarchopoulos dal 2 settembre al cinema

(Di giovedì 29 luglio 2021)è il nuovodi Justine Triet, e finalmente arriva alil 2. La Triet, arrivata al suo terzo lungometraggio, propone una commedia non banale, molto psicologica che punta sulla complessità psicologica e sul microcosmo di paure ed emozioni. La pellicola venne presentata in concorso al Festival di Cannes di due anni fa. Ilè stata prodotto da David Thion e Philippe Martin. ”” dal 2al: trama, cast e trailer Nel cast troveremo: Virginie Efira, nei panni della protagonista, ...

Advertising

MarioManca : #Sibyl: il trailer del nuovo film con Adèle Exarchopoulos in anteprima -

Ultime Notizie dalla rete : Sibyl film

Vanity Fair Italia

Qualcuno lo ha definito un "Allen al femminile" e mai giudizio potrebbe essere più indovinato., ildi Justine Triet presentato in concorso al Festival di Cannes di due anni fa, arriva finalmente al cinema il 2 settembre proponendo al pubblico una commedia agrodolce che punta sull'...Nel 2019 ha recitato nella commedia drammaticadi Justine Triet, in concorso a Cannes, dove è tornata nel 2021 come protagonista del nuovodi Paul Verhoeven, Benedetta . Cynthia Erivo (...Un programma con i film più belli sotto le stelle anche nel mese di agosto con il meglio del cinema italiano e internazionale e tante anteprime al SuperCinema Estivo di Modena. Oltre alle opere più ac ...Sono state definite le Giurie internazionali del Concorso Venezia 78, di Orizzonti e Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (1–11 settembre 20 ...