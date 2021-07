“Siamo entrati nella quarta ondata”. Solito allarmismo Gimbe (ma gli ospedali sono semivuoti) (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Ci riSiamo, la Fondazione Gimbe fa ancora allarmismo: “Siamo entrati nella quarta ondata“. A preoccupare sarebbe l’incremento di contagi ma anche qualche ricovero in più. I dati sono quelli del monitoraggio indipendente della fondazione relativi alla settimana 21-27 luglio. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano +24 ricoveri in terapia intensiva (+14,5%) e +417 ricoveri con sintomi (+34,9%). Ancora, +20.559 casi di isolamento domiciliare (+42,9%) e 31.963 nuovi casi (+64,8%). Fondazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Ci ri, la Fondazionefa ancora: ““. A preoccupare sarebbe l’incremento di contagi ma anche qualche ricovero in più. I datiquelli del monitoraggio indipendente della fondazione relativi alla settimana 21-27 luglio. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano +24 ricoveri in terapia intensiva (+14,5%) e +417 ricoveri con sintomi (+34,9%). Ancora, +20.559 casi di isolamento domiciliare (+42,9%) e 31.963 nuovi casi (+64,8%). Fondazione ...

Advertising

borghi_claudio : Al solito in solitudine. Però quando ci domandano perché siamo entrati al governo questa è la risposta: la partita… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: La Fondazione Gimbe lancia l'allarme 'quarta ondata' ma all'aumento dei contagi non segue un aumento dei ricoveri https:/… - WomanfromTokyo2 : [Manco il tempo di finire la terza e già siamo entrati nella quarta ondata. Così nei secoli dei secoli. Amen] - DAO_Italia : RT @IlPrimatoN: La Fondazione Gimbe lancia l'allarme 'quarta ondata' ma all'aumento dei contagi non segue un aumento dei ricoveri https:/… - EmMicucci : RT @Agenzia_Dire: Per la fondazione #Gimbe l'attività di tracciamento di nuovi casi #covid è in crisi mentre la salita sei contagi inizia a… -