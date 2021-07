Siamo alle minacce: “Se cade Draghi, governo militare” (Di giovedì 29 luglio 2021) Zuppa di Porro. 00:00 Buongiorno ai commensali 00:15 Non ci posso credere. Oggi bisogna partire da pagina 23 della Stampa, ultime due righe di Marcello Sorgi, per capire dove Siamo: se malauguratamente dovessero far cadere Draghi, scrive il giornalista democratico, Mattarella non potrebbe che mettere un governo elettorale, forse persino militare. “A mali estremi, estremi rimedi”. Stiamo impazzendo? 05:10 La morte di Giuseppe De Donno, storia incredibile. Da leggere l’ipocrisia di Gramellini sul Corriere e il pezzo di Giordano su La Verità. 07:05 Vaccini, parla Mattarella e i giornali applaudono. 09:00 per ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 29 luglio 2021) Zuppa di Porro. 00:00 Buongiorno ai commensali 00:15 Non ci posso credere. Oggi bisogna partire da pagina 23 della Stampa, ultime due righe di Marcello Sorgi, per capire dove: se malauguratamente dovessero farre, scrive il giornalista democratico, Mattarella non potrebbe che mettere unelettorale, forse persino. “A mali estremi, estremi rimedi”. Stiamo impazzendo? 05:10 La morte di Giuseppe De Donno, storia incredibile. Da leggere l’ipocrisia di Gramellini sul Corriere e il pezzo di Giordano su La Verità. 07:05 Vaccini, parla Mattarella e i giornali applaudono. 09:00 per ...

