Si ' dimentica' di dichiarare 200mila euro di vincite al gioco | reddito di cittadinanza sospeso | furbetto denunciato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : dimentica dichiarare

corriereadriatico.it

PESARO - Si '' di200mila euro di vincite al gioco on - line: reddito di cittadinanza sospeso, furbetto denunciato. Protagonista un 50enne di Pesaro , scoperto e denunciato dalla Guardia di ...Il perito per la vendita della Farmacia comunale di Via Dalmazia, nominato dall'Amministrazione Cangiano, è indagato ma in sede di gara, a fine marzo scorso, sidialla ...PESARO - Si "dimentica" di dichiarare 200mila euro di vincite al gioco on-line: reddito di cittadinanza sospeso, furbetto denunciato. Protagonista un 50enne di Pesaro, scoperto ...