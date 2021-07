Shomurodov alla Roma, il post profetico con Mourinho e l'idolo a sorpresa (Di giovedì 29 luglio 2021) sorpresa Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko del Genoa è a un passo dalla Roma e a breve potrebbe arrivare l'annuncio dell'affare tra le due società. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021)Eldor. L'attaccante uzbeko del Genoa è a un passo de a breve potrebbe arrivare l'annuncio dell'affare tra le due società. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti ...

Advertising

DiMarzio : #Roma-#Shomurodov: i giallorossi più vicini alla chiusura. Gli ultimi aggiornamenti - persemprecalcio : ???? Dopo le ultime notizie arrivate nella serata di ieri, sembra ormai fatta per Eldor #Shomurodov alla #Roma per 20… - E57John : @OfficialASRoma ma veramente 18 milioni per #Shomurodov alla Roma? Certo meno dei 35 per #Iturbe e i 40 per #Schic ma se l'ha voluto Mou.... - caffeerelax : RT @aleaus81: Shomurodov in arrivo alla @OfficialASRoma c'è l'accordo col @GenoaCFC su una valutazione di circa 20 milioni di euro #calcio… - filippoASR1927 : RT @marcoconterio: ?? ???? Eldor Shomurodov ???? di avvicina alla #Roma. Ancora la trattativa non è definita ma le parti stanno limando dettagli… -