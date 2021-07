«Sex and the City»: per Samantha le «porte del revival saranno sempre aperte» (Di giovedì 29 luglio 2021) A HBO Max devono averci messo più o meno cinque minuti per capire che i post indignati dei fan per l’assenza di Samantha dal revival di Sex and the City erano più numerosi dei commenti entusiasti per il ritorno delle «ragazze» in And Just Like That. Sarà per questo che la piattaforma, ancora prima di vedere come saranno recepiti i nuovi episodi, sta già pensando a una seconda stagione nella quale, però, si tenterà l’impossibile per riportare Kim Cattrall sul set. Ad anticiparlo è un insider della produzione al Daily Mail, che spiega che i produttori esecutivi della serie Michael Patrick King e la stessa Sarah Jessica Parker stanno facendo di tutto per far sì che l’avventura di Sex and the City non si esaurisca con una stagione che profuma di nostalgia e basta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 luglio 2021) A HBO Max devono averci messo più o meno cinque minuti per capire che i post indignati dei fan per l’assenza di Samantha dal revival di Sex and the City erano più numerosi dei commenti entusiasti per il ritorno delle «ragazze» in And Just Like That. Sarà per questo che la piattaforma, ancora prima di vedere come saranno recepiti i nuovi episodi, sta già pensando a una seconda stagione nella quale, però, si tenterà l’impossibile per riportare Kim Cattrall sul set. Ad anticiparlo è un insider della produzione al Daily Mail, che spiega che i produttori esecutivi della serie Michael Patrick King e la stessa Sarah Jessica Parker stanno facendo di tutto per far sì che l’avventura di Sex and the City non si esaurisca con una stagione che profuma di nostalgia e basta.

