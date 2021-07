Serie A | Sky sarà senza highlights Li avrà solo per le sue tre partite

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sky LaA ridotta al lumicino. Per Sky, oltre al danno è arrivata la beffa. L’emittente satellitare di Comcast, infatti, dopo essersi vista scippare da Dazn i diritti del massimo Campionato, di calcio dovrà rinunciare pure aglidelle. Come spiega Il Sole 24 Ore, la LegaA ha deciso infatti, a maggioranza, di non mettere all’asta glipay. Il che significa che Sky potrà trasmetterliper le tredi Campionato delle quali detiene i diritti, e non per le altre sette che saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. La Rai ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky

Importante il calo nei ricavi dei top 5 campionati ( - 11% rispetto alla stagione 2018/19), tornei dove laA ha perso più di tutti ( - 18%). Contenute le perdite della Bundesliga, record ...C'è grande attesa per l'inizio del prossimo campionato diB . La stagione 2021/2022, tutta da seguire suSport (380 match ogni anno più play - off e play - out fino al 2024), si preannuncia avvincente tra ritorni romantici e una serrata lotta per ...Come spiega Il Sole 24 Ore, la Lega Serie A ha deciso infatti, a maggioranza, di non mettere all’asta gli highlights pay. Il che significa che Sky potrà trasmetterli solo per le tre partite di Campion ...Il Bologna è atteso da un'amichevole di prestigio contro il Borussia Dortmund: dove vedere la partita in streaming e diretta tv.