Serie A, Sky sarà senza highlights. Li avrà solo per le sue tre partite (Di giovedì 29 luglio 2021) Sky La Serie A ridotta al lumicino. Per Sky, oltre al danno è arrivata la beffa. L’emittente satellitare di Comcast, infatti, dopo essersi vista scippare da Dazn i diritti del massimo Campionato, di calcio dovrà rinunciare pure agli highlights delle partite. Come spiega Il Sole 24 Ore, la Lega Serie A ha deciso infatti, a maggioranza, di non mettere all’asta gli highlights pay. Il che significa che Sky potrà trasmetterli solo per le tre partite di Campionato delle quali detiene i diritti, e non per le altre sette che saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. La Rai ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sky LaA ridotta al lumicino. Per Sky, oltre al danno è arrivata la beffa. L’emittente satellitare di Comcast, infatti, dopo essersi vista scippare da Dazn i diritti del massimo Campionato, di calcio dovrà rinunciare pure aglidelle. Come spiega Il Sole 24 Ore, la LegaA ha deciso infatti, a maggioranza, di non mettere all’asta glipay. Il che significa che Sky potrà trasmetterliper le tredi Campionato delle quali detiene i diritti, e non per le altre sette che saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. La Rai ...

