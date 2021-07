Serie A, Deloitte svela il disastro: “Mai cosi male dal 2002” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il rapporto annuale Deloitte ha sottolineato le difficoltà della Serie A legate al Covid: -18% dei ricavi aggregati, mai così male da 20 anni Brutte notizie per la Serie A. Quanto emerge dal ‘Deloitte Annual Review Football Finance 2021’ non è sicuramente tranquillizzante per le società italiane. I ricavi aggregati sono infatti diminuiti del 18%. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 luglio 2021) Il rapporto annualeha sottolineato le difficoltà dellaA legate al Covid: -18% dei ricavi aggregati, mai cosìda 20 anni Brutte notizie per laA. Quanto emerge dal ‘Annual Review Football Finance 2021’ non è sicuramente tranquillizzante per le società italiane. I ricavi aggregati sono infatti diminuiti del 18%. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

