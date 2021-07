Serie A, altra batosta per Sky: dovrà rinunciare anche agli highlights (Di giovedì 29 luglio 2021) Oltre al danno la beffa. Sky, che ha dovuto salutare i diritti televisivi della prossima Serie A 21/22, non potrà usufruire nemmeno degli highlights. Per la pay tv è un colpo durissimo, che andrà sicuramente a ridimensionare anche il numero degli abbonati. La notizia ha fortemente destabilizzato l’ambiente Sky, da 18 anni fiore all’occhiello del nostro calcio e in prima linea nella trasmissione degli highlights. Dopo questa notizia, annunciata da un articolo del Sole 24 ore, Sky potrà solamente trasmettere i momenti salienti delle partite di cui detiene i diritti. Quindi, le altre, saranno solo all’appannaggio di Dazn, che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Oltre al danno la beffa. Sky, che ha dovuto salutare i diritti televisivi della prossimaA 21/22, non potrà usufruire nemmeno degli. Per la pay tv è un colpo durissimo, che andrà sicuramente a ridimensionareil numero degli abbonati. La notizia ha fortemente destabilizzato l’ambiente Sky, da 18 anni fiore all’occhiello del nostro calcio e in prima linea nella trasmissione degli. Dopo questa notizia, annunciata da un articolo del Sole 24 ore, Sky potrà solamente trasmettere i momenti salienti delle partite di cui detiene i diritti. Quindi, le altre, saranno solo all’appannaggio di Dazn, che ...

