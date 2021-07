Senato presenta risultati: “Dad devastante, ecco le conseguenze” (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Quali conseguenze ha prodotto la Dad? Una prima risposta la dà un’indagine conoscitiva i cui risultati sono stati presentati al Senato. L’Agenzia di stampa Dire scrive: “Disagi fisici ed emotivi, disturbi alimentari, incremento di attacchi di ansia e paura, disuguaglianze sociali e lacune didattiche. Sono gli effetti della didattica a distanza o integrata sugli studenti italiani, registrati dalle Commissioni sanità e cultura del Senato a seguito di un’indagine conoscitiva sull’impatto della didattica digitale durante la pandemia. L’indagine delle Commissioni è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Qualiha prodotto la Dad? Una prima risposta la dà un’indagine conoscitiva i cuisono statiti al. L’Agenzia di stampa Dire scrive: “Disagi fisici ed emotivi, disturbi alimentari, incremento di attacchi di ansia e paura, disuguaglianze sociali e lacune didattiche. Sono gli effetti della didattica a distanza o integrata sugli studenti italiani, registrati dalle Commissioni sanità e cultura dela seguito di un’indagine conoscitiva sull’impatto della didattica digitale durante la pandemia. L’indagine delle Commissioni è ...

Advertising

anteprima24 : ** #Senato presenta #Risultati: '#Dad devastante, ecco le conseguenze' ** - ilvalentini : @AnnaAscani @pdnetwork @EnricoLetta Ma perché solo chi si presenta alle amministrative? Chi rappresenta i cittadini… - pietrogiliberti : @BentivogliMarco @BiguMarcy71 A me ricordano un partito che voto alla Camera un provvedimento e al Senato presenta… - SurrexitVere : @borghi_claudio @LBennati @AlbertoBagnai Sempre che si presenta... Quante volte si è vieta in Senato o Commissione… - warlord998 : @davidefaraone Mica come quando uno fa introdurre con un emendamento un articolo alla Zan alla camera e poi present… -