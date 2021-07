"Sempre onorate le staffette". Pellegrini sempre più Divina, altra finale a Tokyo con la 4x100 mista (Di giovedì 29 luglio 2021) Federica Pellegrini continua a nuotare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo essersi tolta la soddisfazione della quinta finale consecutiva nei 200 stile libero, la Divina sta affrontando con grande serenità gli ultimi appuntamenti che la vedono coinvolta in questi giochi olimpici. In particolare, la Pellegrini ha dato una bella mano alla staffetta mista uomini-donne, che è stata appena introdotta alle Olimpiadi. L'Italia si è qualificata in finale con il quinto tempo, alle spalle di Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Australia: nuotatori e nuotatrici azzurre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Federicacontinua a nuotare alle Olimpiadi di2020. Dopo essersi tolta la soddisfazione della quintaconsecutiva nei 200 stile libero, lasta affrontando con grande serenità gli ultimi appuntamenti che la vedono coinvolta in questi giochi olimpici. In particolare, laha dato una bella mano alla staffettauomini-donne, che è stata appena introdotta alle Olimpiadi. L'Italia si è qualificata incon il quinto tempo, alle spalle di Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Australia: nuotatori e nuotatrici azzurre ...

Advertising

giusyoni : Twitteri NON abbassate la guardia Che siate vax o non vax o semi vax, NON mollate le misure di prevenzione: al chiu… - ficaindiana : Siate onesti come lo siete sempre stati, per questo vi tocca pensare gli ultimi. Solo così onorate la vostra coscie… -