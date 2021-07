Advertising

AMorelliMilano : Selvaggia Lucarelli, cattiveria pura. - AnnaP1953 : RT @SecolodItalia1: Enrico Montesano replica a Selvaggia Lucarelli: “Io ricoverato per Covid? La querelo” (video) - JaffoTorino : RT @perchetendenza: Anche per questo tweet di Selvaggia Lucarelli - terricenum : RT @perchetendenza: Anche per questo tweet di Selvaggia Lucarelli - isamiccoli52 : @Elena81353537 Leggete ciò che dice Selvaggia Lucarelli a proposito -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

si scaglia contro Enrico Montesano, accanito no vax, e su Twitter fa una rivelazione shock su di lui In questi giorni su Twitter,è attiva nel contestare i no ...ha attaccato duramente Enrico Montesano in queste ore. L'attore è noto per le sue posizioni sulle questioni relative alla pandemia da Covid - 19 e in questi giorni è sceso in ...Selvaggia Lucarelli: “Enrico Montesano attacca la scienza che gli ha salvato la vita”. Scambio di post velenosi tra la giornalista e l’attore romano Da oltre un anno e mezzo conviviamo con un’oscura p ...Selvaggia Lucarelli si è scagliata con un post via social contro Enrico Montesano per le sue posizioni in merito alla questione vaccini.