'Sei un fr***' la frase omofoba di Fognini ancora sotto accusa: 'Essere gay non è una vergogna' (Di giovedì 29 luglio 2021) Il problema è che ogni giorno leggo 'gay' o 'ritardato' usate come offesa. A 15 anni, durante un campeggio parrocchiale, un mio amico disse 'io i finocchi li brucerei tutti'. Stetti male per tutta la ... Leggi su lastampa (Di giovedì 29 luglio 2021) Il problema è che ogni giorno leggo 'gay' o 'ritardato' usate come offesa. A 15 anni, durante un campeggio parrocchiale, un mio amico disse 'io i finocchi li brucerei tutti'. Stetti male per tutta la ...

Advertising

sunflowerswall : @coffeeyoongIes so che sei ironica ma fr io piena pIENA - Riccard45524202 : @LaPiramide_FR Es: Sei di Sinistra mi chiami per applicare la #MMT, io ti do delle indicazioni e poi tu fai quel c… - KimmichMerd4 : @667eekip @ildpaa Sei fr****? - lellogboy : @marioadinolfi Peccato che non e reato dire fr... . Se non c'è intenzione di fare del male fisico . Sei ossessiona… - GiulianiMariawe : @tommythebestgf Nono lei la ripete la fword dicendo all’amico “tu sei il più fr**** di tutti quindi ancora peggio. -