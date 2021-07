Se Luperto sarà ceduto, il Napoli proverà a riprendere Maksimovic (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli sarebbe pronto a reintegrare in rosa Nikola Maksimovic qualora vada in porto la cessione di Sebastiano Luperto. In quel caso, al club servirebbe un altro difensore centrale per ogni evenienza e il serbo, al momento senza squadra, potrebbe tornare alla base. Il Napoli è pronto a richiamarlo in squadra per non restare senza alternative in quel ruolo. Il contratto di Maksimovic con il club di De Laurentiis è scaduto lo scorso 30 giugno. Occorrerà aspettare lo svolgimento del mercato per sapere cosa ne sarà di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss, ilsarebbe pronto a reintegrare in rosa Nikolaqualora vada in porto la cessione di Sebastiano. In quel caso, al club servirebbe un altro difensore centrale per ogni evenienza e il serbo, al momento senza squadra, potrebbe tornare alla base. Ilè pronto a richiamarlo in squadra per non restare senza alternative in quel ruolo. Il contratto dicon il club di De Laurentiis è scaduto lo scorso 30 giugno. Occorrerà aspettare lo svolgimento del mercato per sapere cosa nedi ...

napolista : Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club è pronto a reintegrare in rosa il serbo all'occorrenza. Per ora Nikola è se… - Peppe0017 : @ToniAzzurri Non so se già ne hai parlato Ma l'eventuale terzino? E se ci sarà cessione di luperto Chi al suo posto? - SIMONE4ESPOSITO : RT @TheNapoliZone: ????| #Giuntoli segue #Tsimikas , su #Ounas c'è oltre il #Torino anche il #Verona e il #Venezia . #Luperto non sarà confer… - erosazzurro : @Marcello_Fsc Stanno valutando Luperto che se parte, cmq prenderanno un dc giovane.. Ecco lì a me preoccupa perde c… - manu67915486 : @Andrea842631710 Sono d'accordo, ma onestamente a gennaio quando ci sarà la coppa d'Africa preferisco ritrovarmi co…

