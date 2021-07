Scuola, Speranza: “Stiamo lavorando perché i nostri ragazzi possano tornarvi sicuri e in presenza” (Di giovedì 29 luglio 2021) Come è giusto che sia, siamo tutti concordi sul fatto che l’istruzione riesce a svolgere al meglio la sua funzione di ‘trasformazione’ di un alunno in presenza non certo attraverso la dad, abbastanza complicata e per certi versi anche ‘classista’. Tuttavia è altrettanto poco simpatico che si continui a emanare agli studenti stessi la responsabilità della funzione scolastica, in virtù del loro essersi vaccinati o meno. Onestamente, con una ‘letteratura’ ancora scarna, parlare di vaccini per ragazzini di 12 anni è forse avventato. Oltretutto, ribadiamo: ma prima non sarebbe il caso di rintracciare e vaccinare quelli oltre 2,5 milioni di over 60 ancora a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Come è giusto che sia, siamo tutti concordi sul fatto che l’istruzione riesce a svolgere al meglio la sua funzione di ‘trasformazione’ di un alunno innon certo attraverso la dad, abbastanza complicata e per certi versi anche ‘classista’. Tuttavia è altrettanto poco simpatico che si continui a emanare agli studenti stessi la responsabilità della funzione scolastica, in virtù del loro essersi vaccinati o meno. Onestamente, con una ‘letteratura’ ancora scarna, parlare di vaccini perni di 12 anni è forse avventato. Oltretutto, ribadiamo: ma prima non sarebbe il caso di rintracciare e vaccinare quelli oltre 2,5 milioni di over 60 ancora a ...

