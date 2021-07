Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: "L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavoro". Italia ancora indietro (Di giovedì 29 luglio 2021) Salgono a 17 i Paesi europei che portano oltre i dieci anni la soglia minima della formazione. Da noi se ne parla da tempo e il Pnrr potrebbe essere l'occasione per realizzare questo proposito. Ma gli esperti affermano: "Non basta la legge, serve il contesto favorevole,... Leggi su repubblica (Di giovedì 29 luglio 2021) Salgono a 17 i Paesi europei che portano oltre i diecila soglia minima della formazione. Da noi se ne parla da tempo e il Pnrr potrebbe essere l'occasione per realizzare questo proposito. Ma gli esperti affermano: "Nonla legge, serve il contesto favorevole,...

Advertising

repubblica : Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavo… - Mariate48641882 : RT @repubblica: Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavoro'. Ita… - ClaudioBocci : RT @repubblica: Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavoro'. Ita… - Stellana7 : RT @repubblica: Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavoro'. Ita… - Nich_Ferrante : RT @repubblica: Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavoro'. Ita… -