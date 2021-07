Scuola, il piano del Ministero per il rientro: ecco la bozza. Slitta la presentazione del piano (Di giovedì 29 luglio 2021) Slitta di una settimana circa il piano che il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto presentare tra oggi e domani agli enti locali. Il piano prevede una serie di protocolli per ricominciare l'anno ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021)di una settimana circa ilche ildell'Istruzione avrebbe dovuto presentare tra oggi e domani agli enti locali. Ilprevede una serie di protocolli per ricominciare l'anno ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, slitta la presentazione del piano agli enti locali. Nella bozza nessuna novità: vaccini, distanziamento, ma… - Corriere : Scuola, il piano dei presidi: se c’è un caso di contagio, andrà in Dad soltanto chi non è vaccinato - LaStampa : Scuola, l’allarme di Gimbe: “Per evitare la Dad non bastano i vaccini. Ancora 3,1 milioni di studenti da immunizzar… - Marilenapas : RT @Cartabellotta: Riapertura #scuola: #vaccini indispensabili ma non sufficienti. Indifferibile affrontare criticità note ??areazione local… - Marilenapas : RT @RaiNews: #Scuola, bozza piano ministero: la sfida è tornare in presenza. Vaccini fondamentali per prevenzione -