Scuola | ecco il piano del ministero | «La vaccinazione di tutto il personale è l’unica via per il ritorno in presenza»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 luglio 2021) Come già anticipato nei giorni scorsi, l’obiettivo principale del governo per la ripresa dell’anno scolastico è quello di assicurare lo svolgimento delle lezioni in. Un obiettivo ribadito nella premessa della bozza del2021-22 – che non sarà presentata agli enti locali fino alla prossima settimana – messo a punto daldell’Istruzione. Per permettere quindi lo svolgimento delle attività scolastiche in, «viene rafforzata, nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale anti Covid, l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di ...