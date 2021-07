Scuola, cosa è stato deciso sul ritorno in presenza (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovi dettagli sulla riapertura delle scuole arrivano dalla bozza del Piano Scuola 2021-22 e dal question time, in cui a parlare è stato il ministro della Salute Roberto Speranza. Che il governo consideri una priorità il ritorno degli alunni tra i banchi di Scuola degli istituti scolastici, non è un mistero. Altrettanto noti, i nodi da sciogliere: a cominciare da un ritorno in sicurezza nelle aule che potrebbe essere compromesso dai 200mila docenti non vaccinati, per i quali, in passato, si era ventilato l’obbligo di vaccinazione. Il Piano si limita a raccomandare fortemente l’inoculazione, in modo da ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovi dettagli sulla riapertura delle scuole arrivano dalla bozza del Piano2021-22 e dal question time, in cui a parlare èil ministro della Salute Roberto Speranza. Che il governo consideri una priorità ildegli alunni tra i banchi didegli istituti scolastici, non è un mistero. Altrettanto noti, i nodi da sciogliere: a cominciare da unin sicurezza nelle aule che potrebbe essere compromesso dai 200mila docenti non vaccinati, per i quali, in passato, si era ventilato l’obbligo di vaccinazione. Il Piano si limita a raccomandare fortemente l’inoculazione, in modo da ...

Advertising

lucatelese : Ecco i soldi e le cose che il governo Conte aveva fatto un anno fa sulla scuola, anche se attaccato ogni giorno sui… - gaiatortora : Una cosa è certa. Non si può chiedere il green pass per tutto e non la vaccinazione obbligatoria per la scuola. Le… - alexbarbera : Non ho capito una cosa: i sindacati della scuola che tuonano perché “mancano ancora certezze sul rientro in classe… - CalendaFa : @pierofassino @Deputatipd @RadioMosaiqueFM Come partito avete distrutto lavoro scuola e sanità che cosa si ricorderanno di lei i giovani - Daviderel4 : RT @tordi_luciano: Fateme capì na cosa, L'anno scorso ad Agosto si attaccava la Azzolina che tentava di riaprire la scuola in sicurezza e i… -