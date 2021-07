Scontro durissimo sulla giustizia, sospeso il Cdm per i veti dei grillini. Il governo Draghi vacilla (Di giovedì 29 luglio 2021) Alle 14.5o è arrivata la notizia: il Consiglio dei ministri dedicato alla riforma della giustizia firmata da Marta Cartabia è stato sospeso. Il M5S, sobillato da Travaglio e Conte, ha prima spedito con ritardo la propria delegazione a Palazzo Chigi, poi ha snocciolato i suoi veti bloccando di fatto la discussione. La proposta del governo per rivedere la riforma Cartabia sul processo penale non ha convinto il M5S: l’intesa non c’è ancora e l’esecutivo, per la prima volta dalla sua nascita, oscilla paurosamente. Le richieste del M5S sulla giustizia La modifica più importante richiesta dai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Alle 14.5o è arrivata la notizia: il Consiglio dei ministri dedicato alla riforma dellafirmata da Marta Cartabia è stato. Il M5S, sobillato da Travaglio e Conte, ha prima spedito con ritardo la propria delegazione a Palazzo Chigi, poi ha snocciolato i suoibloccando di fatto la discussione. La proposta delper rivedere la riforma Cartabia sul processo penale non ha convinto il M5S: l’intesa non c’è ancora e l’esecutivo, per la prima volta dalla sua nascita, oscilla paurosamente. Le richieste del M5SLa modifica più importante richiesta dai ...

