Sconcerti: «Gli imprenditori del calcio non sanno nemmeno cosa producono»

"Forse ci sono ancora pochi imprenditori di calcio". Perché se approcciassero il calcio come fanno con le loro aziende principali allora approfitterebbero del crollo dei prezzi e degli ingaggi per rilanciare i propri investimenti. E invece no. "Non sanno nemmeno bene cosa producono". Così Mario Sconcerti nella sua rubrica su calciomercato.com affonda il colpo sulla cosiddetta "grande industria" del calcio. Per l'editorialista "quasi per nessuno il calcio è la prima occupazione, non hanno nel ...

