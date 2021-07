Scherma, Olimpiadi Tokyo: la Russia domina la finale contro la Francia e conquista l’oro nel fioretto femminile (Di giovedì 29 luglio 2021) Pronostico rispettato per quanto concerne la prova a squadre del fioretto femminile alle Olimpiadi di Tokyo: la Russia vince l’oro. Deriglazova e compagne hanno letteralmente dominato la finale contro la Francia imponendosi con il punteggio di 45-34. Avvio di assalto tutti in favore delle russe che con le prove di Korobeynikova e Deriglazova allungano rapidamente fino al 10-5. Le transalpine si ritrovano costrette immediatamente ad inseguire. E’ ancora Korobeynikova a scavare il solco nel quarto assalto mettendo a referto ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Pronostico rispettato per quanto concerne la prova a squadre delalledi: lavince. Deriglazova e compagne hanno letteralmenteto lalaimponendosi con il punteggio di 45-34. Avvio di assalto tutti in favore delle russe che con le prove di Korobeynikova e Deriglazova allungano rapidamente fino al 10-5. Le transalpine si ritrovano costrette immediatamente ad inseguire. E’ ancora Korobeynikova a scavare il solco nel quarto assalto mettendo a referto ...

