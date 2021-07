Scherma, Olimpiadi Tokyo: Italia in semifinale nel fioretto a squadre femminile. Le azzurre affronteranno la Francia (Di giovedì 29 luglio 2021) Fantastiche le azzurre nel fioretto a squadre femminile alle Olimpiadi di Tokyo che hanno conquistato un favoloso successo nei quarti di finale contro l’Ungheria. L’Italia si è imposta con una prova di grande autorità e sempre in controllo col punteggio di 45-32. Le azzurre partono molto bene con Alice Volpi che piazza quattro stoccate consecutive, salvo subirne cinque una dietro l’altra per mano di Fanni Kreiss (4-5). La prima svolta della sfida la regala Arianna Errigo che con il suo parziale di 6-0 indirizza l’assalto (10-5). Il primo turno si chiude ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Fantastiche lenelallediche hanno conquistato un favoloso successo nei quarti di finale contro l’Ungheria. L’si è imposta con una prova di grande autorità e sempre in controllo col punteggio di 45-32. Lepartono molto bene con Alice Volpi che piazza quattro stoccate consecutive, salvo subirne cinque una dietro l’altra per mano di Fanni Kreiss (4-5). La prima svolta della sfida la regala Arianna Errigo che con il suo parziale di 6-0 indirizza l’assalto (10-5). Il primo turno si chiude ...

Advertising

Eurosport_IT : E L'IMPRESA DI QUESTE 4 RAGAZZE? ?? Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio conquistan… - UffiziGalleries : Un'altra medaglia nella #scherma e un'altra zuffa tra aitanti spadaccini seicenteschi, ideali progenitori dei nostr… - Eurosport_IT : Non arriva il secondo oro, forza ragazzi non smettiamo di provarci ?? Grandi comunque gli azzurri della scherma ??????… - TV7Benevento : Olimpiadi: scherma, azzurre in semifinale fioretto a squadre... - snello77 : RT @UffiziGalleries: Un'altra medaglia nella #scherma e un'altra zuffa tra aitanti spadaccini seicenteschi, ideali progenitori dei nostri b… -