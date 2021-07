Scherma | Olimpiadi Tokyo | Erica Cipressa | “Ero pronta a dare tutto e sono contenta di esserci riuscita”

(Di giovedì 29 luglio 2021)mostra la propria soddisfazione dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di2020. La veneta èa ben figurare nella lotta contro l’Amnella prova a squadre del fioretto femminile. L’azzurra, accompagnata da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, ha rilasciato ai microfoni della Federazione Italiana: “Entrare a freddo non è stato facile. Ho mantenuto alta la concentrazione e le mie compagne mi hanno aiutata perchéentrata quando già avevamo un ampio vantaggio. Eroa ...

, le gare di oggi in diretta Ore 13.49 CICLISMO, BMX MASCHILE: FANTONI FUORI AI QUARTI L'... Ore 12.25, IL FIORETTO FEMMINILE è DI BRONZO L'Italia dellasorride: dopo la rimonta ...L'inviato della Gazzetta alledi Tokyo 2020, Francesco Ceniti, commenta l'esito della finale per il terzo posto della prova di fioretto femminile a squadre di, che ha visto l'Italia superare gli Stati Uniti per ...Risultati scherma Olimpiadi Tokyo 2020: la diretta live, il fioretto femminile a squadre consegna all'Italia una medaglia di bronzo agrodolce.Erica Cipressa mostra la propria soddisfazione dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La veneta è riuscita a ben figurare nella lotta contro l'America nella prov ...