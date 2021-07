Scherma, l’Italia travolge gli Usa e vince il bronzo olimpico nel fioretto femminile a squadre (Di giovedì 29 luglio 2021) l’Italia conquista la decima medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. La doppia cifra arriva grazie alla squadra di fioretto femminile, che salirà sul podio dopo aver battuto nella finalina per il terzo posto gli Stati Uniti. Le azzurre (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa) hanno dominato contro le americane, imponendosi con il netto punteggio di 45-23. C’è sicuramente un filo di amarezza per un cammino olimpico che poteva essere diverso, perchè questa squadra avrebbe dovuto lottare per la medaglia d’oro. Le azzurre sono comunque state molto brave a cancellare la delusione ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)conquista la decima medaglia dialle Olimpiadi di Tokyo. La doppia cifra arriva grazie alla squadra di, che salirà sul podio dopo aver battuto nella finalina per il terzo posto gli Stati Uniti. Le azzurre (Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa) hanno dominato contro le americane, imponendosi con il netto punteggio di 45-23. C’è sicuramente un filo di amarezza per un camminoche poteva essere diverso, perchè questa squadra avrebbe dovuto lottare per la medaglia d’oro. Le azzurre sono comunque state molto brave a cancellare la delusione ...

