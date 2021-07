Scherma, l’Italia spreca un grande vantaggio e cede alla Francia nella semifinale olimpica del fioretto femminile (Di giovedì 29 luglio 2021) Delusione enorme nella semifinale della prova a squadre di fioretto femminile alle Olimpiadi di Tokyo. l’Italia spreca un vantaggio di undici stoccate e subisce una clamorosa rimonta da parte della Francia, che vince 45-43 e andrà a giocarsi la medaglia d’oro nell’ultimo atto contro la Russia. C’è davvero grande amarezza perchè in questa Olimpiade finora le fiorettiste hanno deluso notevolmente ed ora devono assolutamente vincere il bronzo per non chiudere clamorosamente senza medaglie. Discutibile anche la scelta di inserire Arianna ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Delusione enormedella prova a squadre dialle Olimpiadi di Tokyo.undi undici stoccate e subisce una clamorosa rimonta da parte della, che vince 45-43 e andrà a giocarsi la medaglia d’oro nell’ultimo atto contro la Russia. C’è davveroamarezza perchè in questa Olimpiade finora le fiorettiste hanno deluso notevolmente ed ora devono assolutamente vincere il bronzo per non chiudere clamorosamente senza medaglie. Discutibile anche la scelta di inserire Arianna ...

Advertising

LiaCapizzi : Questo volevamo! L' Italia della sciabola in finale. 4 azzurri che -insieme, da anni- sono una cosa sola. La classe… - Eurosport_IT : E L'IMPRESA DI QUESTE 4 RAGAZZE? ?? Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio conquistan… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 SCHERMA, SPADA A SQUADRE FEMMINILE: BRONZO PER L'ITALIA LE AZZURRE BATTONO LA CINA 23-21… - fairyyyxm : ma oltre alla finale della ginnastica artistica e la scherma ce qualche altra finale per l'Italia? oggi ho dormito… - ledgerdua : il problema non è che l’italia della scherma ha perso. il problema è che ha perso contro la francia. #Tokyo2020 -