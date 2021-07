SBK, Mahias operato allo scafoide: tutto ok (Di giovedì 29 luglio 2021) Lunedì 26 luglio Lucas Mahias è stato operato chirurgicamente alla mano sinistra . Il francese, infatti, in Gara1 ad Assen il sabato prima aveva avuto una brutta caduta ad alta velocità che gli aveva ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) Lunedì 26 luglio Lucasè statochirurgicamente alla mano sinistra . Il francese, infatti, in Gara1 ad Assen il sabato prima aveva avuto una brutta caduta ad alta velocità che gli aveva ...

SBK Assen: weekend finito per Mahias, fratturato allo scafoide destro Motosprint.it SBK, Mahias operato allo scafoide: tutto ok Il francese lunedì scorso è passato dalla sala operatoria per ridurre la frattura della mano sinistra e ora lo attende il recupero fisico ...

