Sassuolo, Carnevali avvisa la Juventus: “In attesa di offerta adeguata per Locatelli” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Aspettiamo un’offerta adeguata, altrimenti Locatelli rimane al Sassuolo. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato”. Queste sono le parole di avvertimento esplicitate da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, con la Juventus come destinataria. Il dirigente neroverde ha spento le voci relative a un trasferimento imminente del giovane calciatore italiano al club piemontese, poiché, secondo quanto sostenuto dallo stesso Carnevali, gli emiliani sono ancora in attesa di un’offerta credibile dai ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) “Aspettiamo un’, altrimentirimane al. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato”. Queste sono le parole di avvertimento esplicitate da Giovanni, amministratore delegato del, con lacome destinataria. Il dirigente neroverde ha spento le voci relative a un trasferimento imminente del giovane calciatore italiano al club piemontese, poiché, secondo quanto sostenuto dallo stesso, gli emiliani sono ancora indi un’credibile dai ...

