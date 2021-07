Sarà festa grande a Monza per il Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 1: torna il pubblico! (Di giovedì 29 luglio 2021) Piccolo “assaggio” della normalità. A Monza in occasione del Gran Premio d’Italia 2021 di Formula 1, si accederà all’Autodromo brianzolo con il “green pass” europeo, prendendo posto su alcune tribune e gradinate, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Sono aperte le prevendite dei biglietti in programma nell’impianto lombardo nel fine settimana del 12 settembre. In occasione del GP di F1, l’Autodromo di Monza potrà accogliere quindi gli appassionati in misura ridotta del 50% rispetto al passato. Il certificato verde, obbligatorio, consentirà al ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 luglio 2021) Piccolo “assaggio” della normalità. Ain occasione deldi1, si accederà all’Autodromo brianzolo con il “green pass” europeo, prendendo posto su alcune tribune e gradinate, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Sono aperte le prevendite dei biglietti in programma nell’impianto lombardo nel fine settimana del 12 settembre. In occasione del GP di F1, l’Autodromo dipotrà accogliere quindi gli appassionati in misura ridotta del 50% rispetto al passato. Il certificato verde, obbligatorio, consentirà al ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarà festa ALBA/ Da mercoledì 4 a domenica 8 arriva il Mirabilia International Circus&Performing Arts Festival ... un arco, una finestra, un terrazzo, una scala, un torrione? La festa può iniziare . Al cortile ... Sarà poi Cuneo, come lo scorso anno, ad accogliere il Festiva dal 31 agosto al 5 settembre. Ultimo ...

Festival sfuso del Molise Popolare, 31 luglio workshop su artigianato, innovazione e comunicazione Alla Festa del grano è dedicata la vetrina dello Spazio sfuso in piazza G. Pepe 42, nella quale si ... Ospite dell'incontro sarà Giacomo Malaspina, falegname, cultore delle tecniche tradizionali, ...

