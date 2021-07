“Sarà bellissimo”. Federica Pellegrini, la nuova vita è già decisa: “Ora cambia tutto” (Di giovedì 29 luglio 2021) Un’altra impresa storica. La leggenda del nuoto italiano e mondiale Federica Pellegrini ne ha combinata un’altra delle sue. A 32 anni, 17 anni dopo Atene 2004, la ‘Divina’ ha conquistato la quinta finale olimpica nei 200 stile libero a Tokyo. È la prima donna a centrare un obiettivo così prestigioso. Insieme a lei l’americano Michael Phelps che ha raggiunto lo stesso risultato nei 200 farfalla tra 2000 e 2016. Alla fine per Federica è arrivato un settimo posto, ma la storia è ormai stata scritta. “È la mia ultima finale olimpica – ha detto ai microfoni della Rai – è il mio ultimo 200 a livello internazionale ma è giusto così. Io fra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Un’altra impresa storica. La leggenda del nuoto italiano e mondialene ha combinata un’altra delle sue. A 32 anni, 17 anni dopo Atene 2004, la ‘Divina’ ha conquistato la quinta finale olimpica nei 200 stile libero a Tokyo. È la prima donna a centrare un obiettivo così prestigioso. Insieme a lei l’americano Michael Phelps che ha raggiunto lo stesso risultato nei 200 farfalla tra 2000 e 2016. Alla fine perè arrivato un settimo posto, ma la storia è ormai stata scritta. “È la mia ultima finale olimpica – ha detto ai microfoni della Rai – è il mio ultimo 200 a livello internazionale ma è giusto così. Io fra ...

