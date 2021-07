Sapete perché gli atleti dopo la vittoria alle Olimpiadi mordono le medaglie? (Di giovedì 29 luglio 2021) Si stanno tenendo in questi giorni le Olimpiadi di Tokyo, e tra una gara e l’altra tutti avranno notato un comportamento abbastanza comune tra gli atleti che vincono una medaglia, ovvero l’usanza di morderla; vi sarete sicuramente chiesti come mai, andiamo a scoprirlo assieme. L’oro zecchino La tradizione o usanza proviene dal passato e ha un motivo ben preciso, verificare l’autenticità dell’oggetto d’oro. Tanti infatti erano i falsari, per cui mordere le monete era un buon metodo per capire se fossero di metallo prezioso; essendo infatti l’oro morbido e malleabile, i denti avrebbero lasciato un’impronta tanto più profonda ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 29 luglio 2021) Si stanno tenendo in questi giorni ledi Tokyo, e tra una gara e l’altra tutti avranno notato un comportamento abbastanza comune tra gliche vincono una medaglia, ovvero l’usanza di morderla; vi sarete sicuramente chiesti come mai, andiamo a scoprirlo assieme. L’oro zecchino La tradizione o usanza proviene dal passato e ha un motivo ben preciso, verificare l’autenticità dell’oggetto d’oro. Tanti infatti erano i falsari, per cui mordere le monete era un buon metodo per capire se fossero di metallo prezioso; essendo infatti l’oro morbido e mabile, i denti avrebbero lasciato un’impronta tanto più profonda ...

Le medaglie dell'Italia oggi a Tokyo: miracolo Paltrinieri, canottaggio donne storico oro (e anche bronzo), fioretto rivincita in finalina ... tutto ciò che non sapete OLIMPIADI L'Italia del fioretto si prende la rivincita SPORT Canottaggio, ... perché nessuna donna nel canottaggio aveva mai centrato l'obiettivo. Se non bastasse, poi, ci ...

