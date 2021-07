Santa Marta di Betania, la sorella di Lazzaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi, 29 luglio si celebra Santa Marta di Betania, che ricorre il giorno della sua morte. A Marta era affidata la cura delle faccende domestiche. Santa Marta e la morte di suo fratello Santa Marta era la sorella di Lazzaro e di Maria. Era questa una famiglia molto distinta e caritatevole che Gesù molto amava e sovente onorava con la sua presenza. Alla morte del fratello Lazzaro le due sorelle rimasero molto contristate e non c’era chi potesse consolarle nel loro dolore. Solo quattro giorni dopo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Oggi, 29 luglio si celebradi, che ricorre il giorno della sua morte. Aera affidata la cura delle faccende domestiche.e la morte di suo fratelloera ladie di Maria. Era questa una famiglia molto distinta e caritatevole che Gesù molto amava e sovente onorava con la sua presenza. Alla morte del fratellole due sorelle rimasero molto contristate e non c’era chi potesse consolarle nel loro dolore. Solo quattro giorni dopo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Santa Marta Oggi la Chiesa festeggia Santa Marta di Betania Era sorella di Lazzaro e di Maria. Era questa una famiglia molto distinta e caritatevole che Gesù molto amava e sovente onorava con la sua presenza. A Marta era affidata la cura delle faccende domestiche. Ella mostrava ogni impegno per servire bene Gesù, e S. Luca narra che una volta, vedendo che la sorella Maria non l'aiutava nelle sue faccende, si ...

"Tutte le parrocchie abbiano quanto prima un defibrillatore" ... le volontarie dell'organizzazioneil Melograno Loredana Dridani e Marta Gulino hanno donato alla Parrocchia Santa Croce e all'Oratorio San Michele nonché alle altre associazioni che lo vivono quali ...

Il santo del giorno del 29 luglio è Santa Marta di Betania Radiogold Saronno, stasera si rinnova la tradizione di Santa Marta, col l’associazione Maruti SARONNO – Questa sera si rinnova, se pur senza il tradizionale evento conviviale in cortile, la tradizione di Santa Marta a Saronno. Un momento spirituale e di raccoglimento che segna il passaggio ...

A Saronno la Festa di Santa Marta Come ogni anno a Saronno l’Associazione Maruti, che ha sede nello storico Vicolo Santa Marta, organizza la festa in suo onore. La festa è molto sentita e ha radici antiche. Nel corso degli anni le cor ...

