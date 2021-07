Sangue sul tram | accoltellato turista | fermato 31enne

Advertising

MisenoG : Tutti a criticare la #Lucarelli per aver diffuso dati sensibili su #Montesano ma lui che diffonde notizie prive di… - berenicegalatea : RT @lindiependente: Viaggio nell'immaginario cupo e tormentato di Daisy Johnson, tornata nelle librerie italiane con 'Sorelle', un romanzo… - a_saba78 : RT @lindiependente: Viaggio nell'immaginario cupo e tormentato di Daisy Johnson, tornata nelle librerie italiane con 'Sorelle', un romanzo… - Giunorja : Probabilità che il sangue lasciato dalla zanzara, che ho appena ucciso sul mio braccio, sia il mio? - giovannafadda4 : @CosimoSoulGuide maledetti ... devono fare profitti ... sul sangue del popolo ... è ovvio ... -

Ultime Notizie dalla rete : Sangue sul

...rimaste alcune macchie disu pavimento e sedili. L'episodio ha provocato un'interruzione di circa 10 minuti sulla linea. Oltre al 118, il conducente Gest ha chiamato le forze dell'ordine....E, nonostante avesse l'obbligo di non contattarla, avrebbe fatto servire il fiatocollo ... E la donna, ricoperta di, finì al pronto soccorso dell' ospedale di Copertino con una prognosi di ...Fermato il mezzo, chiamati i soccorsi e le forze dell’ordine. Interruzione di 10 minuti, intervento della Polizia di Stato e pulizia del tram ...Dopo la polemica per l'ipotesi del governo dei militari pronto in caso di dimissioni del premier Mario Draghi , poi ridotta a ...