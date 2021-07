Sanabria: “Con Juric si lavora tanto. Chiede pressing alto anche agli attaccanti” (Di giovedì 29 luglio 2021) L’attaccante del Torino, Antonio Sanabria, ha parlato ai canali ufficiali del club del ritiro pre-campionato e l’approccio con Juric. Queste le sue parole: “Con mister Juric si lavora tanto, palestra, corsa… Questo ci aiuterà per poter essere pronti a tutti le partite e contro tutte le squadre. Rapporto con il tecnico? Un rapporto, come con tutti, buono. C’è una predisposizione buona da parte di tutta la squadra. Quando arriva un allenatore nuovo sei attento, vuoi imparare. In questo senso siamo tutti su questa strada. Vogliamo imparare, vogliamo migliorare e fare meglio di quanto fatto l’anno scorso, che ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) L’attaccante del Torino, Antonio, ha parlato ai canali ufficiali del club del ritiro pre-campionato e l’approccio con. Queste le sue parole: “Con mistersi, palestra, corsa… Questo ci aiuterà per poter essere pronti a tutti le partite e contro tutte le squadre. Rapporto con il tecnico? Un rapporto, come con tutti, buono. C’è una predisposizione buona da parte di tutta la squadra. Quando arriva un allenatore nuovo sei attento, vuoi imparare. In questo senso siamo tutti su questa strada. Vogliamo imparare, vogliamo migliorare e fare meglio di quanto fatto l’anno scorso, che ...

