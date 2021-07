Salute: Calabria, al via vaccinazioni presso gli studi pediatrici (Di giovedì 29 luglio 2021) Al via la somministrazione di vaccini obbligatori e raccomandati negli studi pediatrici in Calabria. Primi a partire i pediatri di famiglia dell’Asp di Crotone che, su base volontaria, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, somministreranno tutte le vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e dal calendario vaccinale della Regione. L’iniziativa è frutto di incontri e valutazioni tra il dipartimento di prevenzione di Crotone e la Fimp (Federazione italiana medici pediatri) che a Crotone rappresenta il 100% dei pediatri di famiglia. Una esigenza tanto più avvertita un un’epoca di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) Al via la somministrazione di vaccini obbligatori e raccomandati negliin. Primi a partire i pediatri di famiglia dell’Asp di Crotone che, su base volontaria, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, somministreranno tutte lepreviste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e dal calendario vaccinale della Regione. L’iniziativa è frutto di incontri e valutazioni tra il dipartimento di prevenzione di Crotone e la Fimp (Federazione italiana medici pediatri) che a Crotone rappresenta il 100% dei pediatri di famiglia. Una esigenza tanto più avvertita un un’epoca di ...

Advertising

Calab_Magnifica : Coronavirus Calabria: 183 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 1 decesso - ilquotidianoweb : #Covid, tutti in pista a #ballare e #alcool ai #minorenni: chiuso stabilimento balneare a #Catanzaro… - ilquotidianoweb : #Coronavirus, #Gimbe: pochi #vaccini a over 60 in #Calabria e positivi in aumento #ilquotidianoweb - SimonaSr29 : “No vax” 52enne ricoverata in gravi condizioni a Cosenza a causa del covid - Il Quotidiano del Sud - ilquotidianoweb : #Bollettino #coronavirus in #Calabria, sale ancora il numero dei positivi: sono 145 #ilquotidianoweb -