Ryanair investe 200 mln di dollari su Napoli | in arrivo un altro aereo e trenta assunzioni Ecco le 12 nuove rotte

(Di giovedì 29 luglio 2021), la compagnia aerea n. 1 in Italia, annuncia che amplierà ulteriormente la sua presenza all’aeroporto di, con unin più per l’inverno ‘21 (5 in totale). Ciò rappresenterà un ulteriore investimento di 100 milioni die creerà 30 ulteriori posti di lavoro. “Mentre la campagna vaccinale prosegue – si legge in una nota della compagnia -, il turismo europeo si sta aprendo e la maggiore connettività disvolgerà un ruolo cruciale nel ripristino del trafficonella regione”. L’operativo di ...

Advertising

infoiteconomia : Ryanair investe ancora su Malpensa: 100 milioni, un aereo e 8 nuove rotte - MALPENSA24 -

Ultime Notizie dalla rete : Ryanair investe

200 milioni di dollari chesul nostro aeroporto. Oggi Torino festeggia con un risultato straordinario. Oggi dico grazie a tutte le persone che in questi anni si sono impegnate per ...Un problema, quello degli ostacoli posti alla fruizione dei voucher, chediversi settori: ... Nel mirino dell'Antitrust anche la campagna pubblicitaria diche garantiva "la possibilità ...Ryanair annuncia la nuova espansione a Malpensa, che comporterà una ricaduta di 30 ulteriori posti di lavoro in brughiera. «Incoraggiante – per Sea – Ryanair sta dando un grande contributo al recupero ...Ryanair ha annunciato oggi, martedì 27 luglio, che amplierà ulteriormente la sua presenza all’aeroporto di Malpensa, con 1 aeromobile di base aggiuntivo per la stagione invern ...