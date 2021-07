Rubata per attività truffaldina l’identità whatsapp di suor Anna Monia Alfieri (Di giovedì 29 luglio 2021) Mi corre l’obbligo morale e civile di darne immediata notizia a tutela dei miei contatti (sappiate che la mia identità è in mano ad un impostore) e per evitare ad altri la medesima esperienza. Aiutiamoci con senso civico Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) Mi corre l’obbligo morale e civile di darne immediata notizia a tutela dei miei contatti (sappiate che la mia identità è in mano ad un impostore) e per evitare ad altri la medesima esperienza. Aiutiamoci con senso civico

Advertising

anto_a_a : RT @AnnaMonia_A: Rubata per attività truffaldina l’identità whatsapp di sr Anna Monia Alfieri - gillafigus : RT @AnnaMonia_A: Rubata per attività truffaldina l’identità whatsapp di sr Anna Monia Alfieri - Filli94 : RT @AnnaMonia_A: Rubata per attività truffaldina l’identità whatsapp di sr Anna Monia Alfieri - lastep440 : RT @AnnaMonia_A: Rubata per attività truffaldina l’identità whatsapp di sr Anna Monia Alfieri - SF_RL_Featuring : RT @AnnaMonia_A: Rubata per attività truffaldina l’identità whatsapp di sr Anna Monia Alfieri -

Ultime Notizie dalla rete : Rubata per Pattuglia della polizia locale insegue e blocca un'auto rubata, ma i malviventi riescono a fuggire a piedi Inoltre, all'interno dell'auto rubata la polizia locale ha rinvenuto, insieme a guanti e attrezzi per lo scasso, della refurtiva che nei prossimi giorni sarà riconsegnata ai legittimi proprietari. Si ...

Scippi a raffica, tre colpi in poche ore Costei lo ha fermato per strada, in zona Isolotto . La scusa era chiedere delle monete. Ma intanto ... Questa volta la vittima è stata un uomo di 69 anni a cui è stata rubata una catenina d'oro anche in ...

Furti. Rubata una moto ogni 20 minuti Moto.it Nuove BMW R 18 Transcontinental e R 18 B. La famiglia "Big Boxer" si amplia BMW presenta le due nuove arrivate nella famiglia “big boxer”: R18 Transcontinental e R 18 B, dove al B sta per Bagger, nel più puro stile americano. Curatissime e raffinate, pongono al centro il piac ...

Occhio alla truffa su Whatsapp: così hanno rubato la mia identità Mi corre l’obbligo morale e civile di darne immediata notizia a tutela dei miei contatti (sappiate che la mia identità è in mano ad un impostore) e per evitare ad altri la medesima esperienza. Aiutiam ...

Inoltre, all'interno dell'autola polizia locale ha rinvenuto, insieme a guanti e attrezzilo scasso, della refurtiva che nei prossimi giorni sarà riconsegnata ai legittimi proprietari. Si ...Costei lo ha fermatostrada, in zona Isolotto . La scusa era chiedere delle monete. Ma intanto ... Questa volta la vittima è stata un uomo di 69 anni a cui è statauna catenina d'oro anche in ...BMW presenta le due nuove arrivate nella famiglia “big boxer”: R18 Transcontinental e R 18 B, dove al B sta per Bagger, nel più puro stile americano. Curatissime e raffinate, pongono al centro il piac ...Mi corre l’obbligo morale e civile di darne immediata notizia a tutela dei miei contatti (sappiate che la mia identità è in mano ad un impostore) e per evitare ad altri la medesima esperienza. Aiutiam ...