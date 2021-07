Rossi fuori dalla finale: “Il peso di portabandiera? No, avversarie top” (Di giovedì 29 luglio 2021) Jessica L’azzurra non è delusa della sua gara. E non le dà fastidio nemmeno che si parli di lei e dell’ex marito Mauro De Filippis, con cui potrebbe fare coppia nella gara a squadre mista di sabato: “Se il d.t. me lo chiederà…” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) Jessica L’azzurra non è delusa della sua gara. E non le dà fastidio nemmeno che si parli di lei e dell’ex marito Mauro De Filippis, con cui potrebbe fare coppia nella gara a squadre mista di sabato: “Se il d.t. me lo chiederà…” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

