Rosetti Marino | contratto da oltre 50 milioni di dollari in Qatar

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’AIM Italia e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l’energia, ha acquisito ilper il progetto “F-DBN (Debottle Necking Location F) EPCIC8”, del valore di50diper il cliente delNORTH OIL COMPANY (70%Petroleum, 30% Total Energies). “Ilsi conferma strategico per il gruppoper la continuità di investimenti dei nostri importantissimi clienti di quest’area del Golfo Arabico e la prospettiva di ...

