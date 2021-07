Roncigliano, la discarica aprirà: arriva il decisivo via libera del prefetto (Di giovedì 29 luglio 2021) Nonostate le numerose proteste ed il sentito dissenso la discarica di Roncigliano aprirà. La discarica sorge in posizione strategica tra i comuni di Albano, Pomezia ed Ardea. Per questo motivo sono state tantissime le persone- tra sindaci e privati cittadini – che sono scese in piazza in segno di protesta contro questo provvedimento, lesivo sia della salute pubblica sia dell’ambiente. Ma non c’è stato nulla da fare, purtroppo. Leggi anche: Roma, emergenza rifiuti: il Tar boccia il ricorso. La discarica di Roncigliano molto probabilmente aprirà discarica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Nonostate le numerose proteste ed il sentito dissenso ladi. Lasorge in posizione strategica tra i comuni di Albano, Pomezia ed Ardea. Per questo motivo sono state tantissime le persone- tra sindaci e privati cittadini – che sono scese in piazza in segno di protesta contro questo provvedimento, lesivo sia della salute pubblica sia dell’ambiente. Ma non c’è stato nulla da fare, purtroppo. Leggi anche: Roma, emergenza rifiuti: il Tar boccia il ricorso. Ladimolto probabilmente...

