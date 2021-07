Rompe il braccialetto elettronico e tenta la fuga | beccato

Advertising

Stamattina gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato hanno controllato in vico Croce al Lavinaio un uomo ed hanno accertato che, dopo aver rotto il braccialetto elettronico, si era allontanato dal proprio domicilio in vico Catone a Giugliano, dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. D. F., 25enne di Andria, è stato arrestato. Ha danneggiato il braccialetto elettronico ma i militari, allertati dal segnale lanciato al 112 dal dispositivo appena forzato, lo hanno sorpreso all'interno di un'abitazione a Melito di Napoli.