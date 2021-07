Roma, si lavora allo scambio Florenzi-Perisic: gli aggiornamenti (Di giovedì 29 luglio 2021) Potrebbe essere Ivan Perisic uno dei prossimi colpi di mercato della Roma targata Mourinho. I giallorossi hanno praticamente chiuso per Shomurodov del Genoa, ma hanno intenzione di mettere a segno un altro colpo in avanti. L’indiscrezione è stata riportata nelle ultime ore da L’Interista ed è stata ripresa anche da La Repubblica e Il Messaggero, entrambi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Potrebbe essere Ivanuno dei prossimi colpi di mercato dellatargata Mourinho. I girossi hanno praticamente chiuso per Shomurodov del Genoa, ma hanno intenzione di mettere a segno un altro colpo in avanti. L’indiscrezione è stata riportata nelle ultime ore da L’Interista ed è stata ripresa anche da La Repubblica e Il Messaggero, entrambi L'articolo

Advertising

CalcioPillole : C di Calciomercato, il punto pomeridiano di @nicoschira 29/07 - La #Roma trova l'accordo per #Shomurodov, Il #Genoa… - Gemma82756389 : @diarioromano Ma l'assessore Calabrese e chi lavora con lui hanno mai aspettato e preso un autobus a Roma? - gianluigidellac : @myrtamerlino Verissimo! A Roma, dove lei vive e lavora, i mezzi di trasporto sono il mezzo più infettivo che si… - Latium_Uchiha : @sergejsergej21 Figaaa in Brianza si lavora tac ue Roma RDC si fatturaaa - Wazza_CN : @Latium_Uchiha Ahahahah la Brianza è una delle zone più laboriose d’Europa e parli ?????? si sì lo so che li usate le… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lavora Perilli bronzo nel trap, San Marino entra nella storia ...dei Giochi olimpici conquistando la prima medaglia dalla prima partecipazione del 1960 a Roma, un ... 'Una gioia immensa e grande merito ad Alessandra che lavora da anni ed è arrivata a questo risultato ...

Vaccino obbligatorio a lavoro, da Google a Netflix richiesto ai dipendenti per stare in ufficio e sul set Lavora in ufficio solo chi è vaccinato? Per le grandi compagnie americane sembra una scelta ... Mascherina in classe No vax, il flop delle piazze: da Roma a Milano fiaccolate (quasi) deserte Le richieste ...

Calciomercato Roma, si lavora a uno scambio a sorpresa con l'Inter Fantacalcio ® Roma, si lavora allo scambio Florenzi-Perisic: gli aggiornamenti Potrebbe essere Ivan Perisic uno dei prossimi colpi di mercato della Roma targata Mourinho. I giallorossi hanno praticamente chiuso per Shomurodov del ...

Milan, Calabria elogia Spalletti: "Conosce la Serie A, è una garanzia" Sarri alla Lazio e Spalletti al Napoli sono due garanzie perché conoscono la A. Mourinho è l’altra grande sorpresa a livello personale perché la Roma non sembrava indirizzata su un profilo come il suo ...

...dei Giochi olimpici conquistando la prima medaglia dalla prima partecipazione del 1960 a, un ... 'Una gioia immensa e grande merito ad Alessandra cheda anni ed è arrivata a questo risultato ...in ufficio solo chi è vaccinato? Per le grandi compagnie americane sembra una scelta ... Mascherina in classe No vax, il flop delle piazze: daa Milano fiaccolate (quasi) deserte Le richieste ...Potrebbe essere Ivan Perisic uno dei prossimi colpi di mercato della Roma targata Mourinho. I giallorossi hanno praticamente chiuso per Shomurodov del ...Sarri alla Lazio e Spalletti al Napoli sono due garanzie perché conoscono la A. Mourinho è l’altra grande sorpresa a livello personale perché la Roma non sembrava indirizzata su un profilo come il suo ...