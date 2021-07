Roma | Sherol Dos Santos live a Villa Ada | il 3 agosto presenta i nuovi singoli

(Di giovedì 29 luglio 2021)Dosritorna ad esibirsi con un concerto. L’appuntamento è aAda il prossimo 3, in un mini-ad ingresso gratuito nel quale presenterà i suoi. LEGGI ANCHE —Ada suona green e riduce del 40% l’impatto ambientaleDostorna inAda Incontra il Mondo. Dopo un anno e mezzo lontano dai palchi dei concerti, tornerà dal vivondo due ...

Italiana di origine capoverdiana,Dos Santos, in arte, nata e cresciuta nel quartiere di San Basilio a, si è fatta conoscere dal grande pubblico con l'edizione 2018 di X Factor ...I Migliori artisti selezionati, che parteciperanno alle finali nazionali diil prossimo ... Loredana Errore, Sofia Tornambene, Vergo, Greta Manuzi, Renza Castelli, Marianne Mirage,Do ...Sherol Dos Santos torna in live a Villa Ada. Dopo un anno e mezzo lontano dai palchi, tornerà in concerto presentando due nuovi brani ...La voglia di stare a contatto con gli altri, il resistere alle difficoltà, il confronto con le emozioni. Sherol Dos Santos live a Villa Ada ...