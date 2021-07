Roma, Raggi: “Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro” (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma. Lo avevo detto anni fa, ed ora finalmente ci siamo”. Lo annuncia sui suoi canali social la sindaca di Roma, Virginia Raggi (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 luglio 2021)– “dalche dain. Lo avevo dettofa, ed ora finalmente ci siamo”. Lo annuncia sui suoi canali social la sindaca di, Virginia(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

virginiaraggi : Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma. Lo avevo dett… - CarloCalenda : La Raggi sostiene che a Roma ci sono un sacco di zone di parcheggio esclusivo per i monopattini. È un sinonimo gril… - BaldinoVittoria : A breve #CasaPound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente a via Napoleone III a Roma. 'La leg… - ManuPalo67 : @andreseve73 @gualtierieurope @virginiaraggi #Raggi #RaggiSindaca2021 #Roma #AvantiConCoRAGGIo FOTO RILANCIATA DA… - protoromantica : RT @BaldinoVittoria: A breve #CasaPound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente a via Napoleone III a Roma. 'La legge… -