Roma, Mourinho soddisfatto dopo il Porto: «Habemus squadra, siamo uniti» (Di giovedì 29 luglio 2021) Sui social, José Mourinho ha commentato il pareggio in amichevole della sua Roma contro il Porto José Mourinho, allenatore della Roma, attraverso il suo profilo Instagram si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi nell'amichevole pareggiata 1-1 contro il Porto. «Buonissimo allenamento contro il Porto che comincia la stagione l'8 agosto. È stato un test importante per noi che invece cominciamo il campionato il 22 agosto. Habemus squadra. siamo uniti, siamo ...

